Mehmet Topal’ı ‘uyutmayan’ gol: Santraya giderken hakeme ‘Elim kapalıydı ama çarptı hocam’ dedim

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Osmanlıspor maçının uzatma anlarında attığı ve ‘el’ tartışmalarına yol açan gol nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere çok incindiğini söyledi.

‘Topu görmedim bile’

Lig Radyo’ya yaptığı açıklamada, karşılaşmada olağanüstü bir efor sarf ettiğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, pozisyonu şöyle anlattı: “Son dakikalarda da çok yorulmuştum. Köşe vuruşundan gelen topu görmedim bile. Ellerim açıktı top çarptı. Bilerek elime almadım. Öylesine Allah ne verdiyse vurdum. Golden sonra hakeme baktım kararıyla ilgili. Golü verdiğine göre kapalı olduğunu düşündüğünü sandım.”

‘İki saat uyuyabildim’

Golün ardından santraya giderken pozisyonu kendisine soran hakem Alper Ulusoy’a “Elim kapalıydı ama çarptı hocam” dediğini aktaran sarı-lacivertli takımın kaptanı, şunları söyledi: “Hakeme topun çarptığını söyledim; daha ne yapabilirdim ki? Pozisyonu sabaha kadar en az yüz kez tekrar izledim. Sabah 09.00’da uyudum. 11.00’e kadar iki saat uyuyabildim. Çocuğumun doktor randevusu vardı sabah öğleden sonraya ertelemek zorunda kaldım. Yapılan eleştirilere çok incindim, canım acıdı.”