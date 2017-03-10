Mehmet Topal ‘konuyu kapattı’: Yakın geçmişte bu tür goller çok oldu, kimseye bir şey söylenmedi 

Fenerbahçe’nin kaptanı Mehmet Topal, Osmanlıspor maçının son dakikasında takımına galibiyeti getiren ve ‘el’ tartışmalarına yol açan gol için, “Geçmişe baktığımızda bu tür goller çok oldu. Hiç bu kadar konuşulmadı, kimseye bu kadar şey söylenmedi” dedi.

‘Son kez söylüyorum’

Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Topal, bir haftadır tartışılan pozisyona dair şunları söyledi: “Benim adıma şanssız bir pozisyondu. Benim yerimde herhangi bir futbolcu da olabilir. Bunu burada son kez söyleyeceğim.. Bir daha kesinlikle bu mevzuyu açmayacağım. Ben orada topu elimle kontrol etmedim. Top elime çarptı. Ben gerekenlere de söyledim. İnsanların yorumlarına sonuna kadar saygı duyarız. Son dakikaydı. O yorgunluğun, atmosferin vermiş olduğu… Ben elim kapalı diye düşünüyordum, elime çarptı. Kesinlikle topu elle almadım.”

‘Kimseye bu kadar şey söylenmedi’

Pozisyonla ilgili yapılan yorumlara saygı duymasına karşın hakaret içerikli ifadelerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti: “Ben yıllardır bu ligde forma giyiyorum. Takımıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Hiç kimseyi kıracak, üzecek bir şey yapmadım. İnsanlarla bazen dışarıda da karşılaşıyoruz. Yine de saygımızı korumaya, onlara syagıda kusur etmemeye çalışıyoruz. Lütfen bir şeyler söylerken söylemlerimize dikkat edelim. Bizim de ailelerimiz var. Benim başıma gelen her futbolcunun başına gelebilecek bir şey. Zaten son iki üç yıldır, biraz geçmişe gidip baktığımızda bu tür goller çok oldu. Hiç bu kadar konuşulmadı. Hiç kimseye bu kadar şey söylenmedi.”