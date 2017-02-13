Mehmet Tezkan: Yüzde 49 hayır derse ne olacak?

Deniliyor ki; hayır demek PKK ile, FETÖ ile, DHKP-C ile ortak hareket etmektir..

Deniliyor ki; hayır demek 15 Temmuz darbecilerinin yanında durmaktır..

Deniliyor ki; evet demek terörle mücadeleye destek vermektir..

Deniliyor ki; evet demek 15 Temmuz darbecilerine cevaptır..

Bir an için doğru diyelim..

Sandıktan evet çıktığını düşünelim..

Yüzde 49 hayır derse ne olacak?

Bırakın yüzde 49’u, yüzde 40 hayır derse..

Ne bileyim 20 milyon hayır derse..

20 milyon kişi PKK yandaşı, darbe destekçisi, terör sevdalısı, DHKP-C tutkunu mu sayılacak?

Peki ya sandıktan hayır çıkarsa!.

Hayırlar eveti geçerse..

Olmaz mı; olur olur!.

Referandum bu; ya evet çıkar ya hayır..

O zaman ne diyeceğiz?

Siyasetçiler topa sert girdi.. Yumuşatsalar iyi olur..

Mehmet Tezkan’ın yazısı