Mehmet Tezkan: Yüz binlerin Maltepe meydanında toplanma nedeni bu

O dönem.. Usul esastan önce gelir diye uyaran aydınlar oldu ama seslerini duyuramadılar. Hatta.. bu çağrılara, ‘büyük manzaraya bak, ayrıntılarıyla uğraşma’ diye karşı çıkanlar da oldu..

Sonuç; hukuk devleti olmaktan çıktık..

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Benzer bir durumla karşı karşıyayız.. Bir grup, 15 Temmuz’un önemine vurgu yaparak usul hatalarıyla uğraşmayın diyor.. Ayrıntı kabul ediliyor.. Değil..

Ayrıntı denilenler

Adalet arayışının nedeni bu.. Yüz binlerin Maltepe meydanında toplanma nedeni bu.. Adil yargılama.. Usul ihlallerinin yapılmaması.. Tutukluluk kararının titizlikle alınması..

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FETÖ’yle hukuka dayanarak mücadele edersek, FETÖ’cülerin bıraktığı enkazı hukuka dayanarak temizlersek Türkiye’nin yıldızı işte o zaman parlar..

Mehmet Tezkan’ın yazısı