Mehmet Tezkan: Yürüyüşe ‘Genel Başkan’ olarak başladı, ‘Lider’ olarak bitiriyor

Kılıçdaroğlu uzun yürüyüşe ‘Genel Başkan’ olarak başladı, ‘Lider’ olarak bitiriyor..
Salı akşamı NTV’deki programda da anlattım..
Lider olmak için tarihe damga vurmak gerekiyor..
Lider olmak için kitleleri peşinizden sürüklemeniz gerekiyor..
Lider olmak için insanların size yürekten inanması gerekiyor..
…Kılıçdaroğlu televizyon ekranından “Ben yürüyeceğim” dediği an lider olmaya adımını attı..
“İsteyen katılsın” dedi..
Güvenpark’tan yola çıktı, yürümeye başladı..
Bi baktık..
Peşine on binleri takılmış..
Üç hafta boyunca hem yürüdü hem peşindeki kitleyi ‘koordinat’ dışına çıkartmadı..
Beğenin, beğenmeyin..
Yürüyüşü doğru bulun, bulmayın..
‘Yürüyeceğim’ kararıyla Türkiye’yi kilitledi mi?
Türkiye’yi salladı mı?
Evetse..
Lider oldu demektir..
Şimdi denilecek ki; referandum öncesi de haftalarca Türkiye’nin gündemini belirledi..
Doğru..
Ama o liderliğin işaret fişeğiydi..
Ankara-İstanbul yürüyüşü mührü oldu..