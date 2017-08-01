Mehmet Tezkan: Yeni sistem yüzde 30’larla mutlak iktidarın kapısını açtı

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Diyelim ki; Cumhurbaşkanı (başkan) seçimi için dört aday yarıştı..

Birinci sırada gelen yüzde 42 aldı..

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İkincisi yüzde 33..

Üçüncüsü yüzde 15..

Dördüncüsü yüzde 10..

İkinci turda iki aday yarışacak, sandığa gitme oranı yüzde kaç olura olsun içlerinden biri mutlaka yüzde 50+1 alacak..

Somut örnek.. Mısır’da Mursi yüzde 25.5’le Cumhurbaşkanı oldu.. Yüzde 25.5’le ikinci tura kaldı, mecburen yüzde 50’nin üzerine çıktı..

Son üç dört seçime bakalım..

2007 seçiminde AKP yüzde 46.4 aldı.. 2011’de yüzde 49.9..

2015 Kasım seçiminde yüzde 49.3’le..

7 Haziran seçiminde yüzde 40.9 oy almasına rağmen hükümet olamadı..

Şimdi deniliyor ki yeni sistem en azından seçmenin yarısından fazlasının oyunu almak zorunda..

Değil..

Yeni sistem yüzde 30’larla mutlak iktidarın kapısını açtı..

Mehmet Tezkan’ın yazısı