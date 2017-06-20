Mehmet Tezkan: Yemek firmasının siyasi ayağı varsa ortaya çıkarmak lazım

Geçen gün Meclis’te yine araştırma önergesi verildi.. Darbe için değil, FETÖ’cüler için de değil..

Askerlerin yediği yemekler için.. Manisa’da bir ayda dört skandal.. İlk olayda, 1049 asker zehirlendi; kimse ses çıkarmadı.. İkinci olayda, 70 asker zehirlendi; geçiştirildi.. Üçüncü olayda, 69 asker zehirlendi; zehirlenenler suçlandı..

Dördüncü olayda, 731 asker zehirlendi; bardak taştı..

Birlik aynı birlik, yemekleri veren firma aynı firma.. Araştırmak lazım!. Yemek firmasının siyasi ayağı varsa ortaya çıkarmak lazım..

CHP teklif etti.. Kabul edilmedi.. Neden araştırılması istenmedi? FETÖ’cülerin ekmeğine yağ sürer diye mi?!.

Mehmet Tezkan’ın yazısı