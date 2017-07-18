Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Mehmet Tezkan: Üniversiteler isim olarak var, fakülteler liseye döndü

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Üniversiteler için tercih dönemi..

Haber kanalları gençlere yardımcı olmak için program yapıyor.. Üniversiteleri, daha doğrusu, fakülteleri tanıtıyorlar..

Reklam

Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum..

Memleket üniversiteden geçilmiyor..

185 üniversite varmış.. 118’i devletin..

81 kentte 185 üniversite; çok değil mi?

Türkiye 185 üniversiteyi kaldıracak, besleyecek, hakkıyla eğitim verdirecek akademik personel yetiştirdi mi?

Hayır..

Üniversiteler isim olarak var..

Fakülteler bina olarak var..

Ama içi boş..

Fakülteler liseye döndü.. Bilimsel çalışma sıfır.. İran bile bizi fersah fersah geçti..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...