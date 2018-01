Mehmet Tezkan: Ülke 21 ay sürecek seçim havasına nasıl dayanacak?

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Meydanlara bakıyorsun hareketli, heyecanlı..

Liderlere bakıyorsun ateşli..

Reklam

Birbirlerine yüklendikçe yükleniyorlar.. Boş geçen gün yok.. Atışma her gün değil, neredeyse her saat.. Her konuda..

Neredeyse mutabık kaldıkları tek başlık yok..

Televizyonlar mecbur siyasilerin peşinden gidiyor.. Tartışmayı siyasiler başlatıyor, televizyonlar sürdürüyor..

Bir harala gürele…

Zannedersin ki ülke bir hafta sonra seçime gidecek..

Zannedersin ki siyasetçiler son kozlarını oynuyor..

Zannedersin ki soluk soluğa geçen seçim yarışının sonuna gelindi.. Tansiyon bu yüzden yüksek…

Ama seçim meçim yok diyorlar; seçim zamanında yapılacak..

Yerel seçim 2019’un martında, cumhurbaşkanı seçimiyle genel seçim 2019’un kasımında olacak..

İstemeden soruyorsun; 21 ay böyle mi geçecek?

Ülke 21 ay boyunca seçim havasında mı yaşayacak?

Ülke 21 ay sürecek seçim havasına nasıl dayanacak?

Mehmet Tezkan’ın yazısı