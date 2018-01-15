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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Tezkan: Ülke 21 ay sürecek seçim havasına nasıl dayanacak?

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Meydanlara bakıyorsun hareketli, heyecanlı..

Liderlere bakıyorsun ateşli..

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Birbirlerine yüklendikçe yükleniyorlar.. Boş geçen gün yok..  Atışma her gün değil, neredeyse her saat.. Her konuda..

Neredeyse mutabık kaldıkları tek başlık yok..

Televizyonlar mecbur siyasilerin peşinden gidiyor.. Tartışmayı siyasiler başlatıyor, televizyonlar sürdürüyor..

Bir harala gürele…

Zannedersin ki  ülke bir hafta sonra seçime gidecek..

Zannedersin ki  siyasetçiler son kozlarını oynuyor..

Zannedersin ki  soluk soluğa geçen seçim yarışının sonuna gelindi.. Tansiyon bu yüzden yüksek…

Ama seçim meçim yok  diyorlar; seçim zamanında yapılacak..

Yerel seçim 2019’un martında, cumhurbaşkanı seçimiyle genel seçim 2019’un kasımında olacak..

İstemeden soruyorsun; 21 ay böyle mi geçecek?

Ülke 21 ay boyunca seçim havasında mı yaşayacak?

Ülke 21 ay sürecek seçim havasına nasıl dayanacak?

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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