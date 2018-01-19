Mehmet Tezkan: Tuzla’da halkı kasten zehirleyen kimmiş? 

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

2017’nin son günleriydi.. Tuzla’nın dört mahallesini öyle bir koku sardı ki; nefes almak imkânsız hale geldi..

97 kişi hastaneye kaldırıldı..

Reklam

Kanalizasyona kimyasal atıkların döküldüğü saptandı.. Koku buradan geliyordu..

İnsanlar paniğe kapıldı.. Koku bir yana, kanser riski de vardı..

Alarma geçildi, İBB, İSKİ, AFAD, İGDAŞ, valilik, savcılık, zabıta, polis herkes harekete geçti..

Kimyasal atığın kanalizasyona nerden ve nasıl boşaltıldığı bulundu…

Kimyasal atığı boşaltan 4 vidanjör bulundu..

Vidanjörlerin şoförleri yakalandı, sorguya çekildi..

Sorumluların en ağır cezaya çarptırılacağı söylendi..

Eee diyeceksiniz..

Eeesi bu kadar.. Soruşturma sürüyor..

O kimyasal atıkların hangi fabrikadan çıktığı, hangi firmaya ait olduğu açıklanmadı.. Bekliyoruz..

Halkı kasten zehirleyen kimmiş?

Mehmet Tezkan’ın yazısı