Mehmet Tezkan: Türkiye üzerinden yabancı düşmanlığı bayrak dikiyor

Olan bitene büyük pencereden bakalım.. Türkiye üzerinden yabancı düşmanlığı bayrak dikiyor.. Korkarım işaret fişeği.. Korkarım öteki ülkelere yayılacak..

Kutuplaşmada tehlikeli gidiş

Bu hengame içinde Almanya Başbakan’ı Merkel’in bir sözü var ki yabana atmayalım..

Bakanların Almanya’da miting yapmasının yasaklanmasını; ‘Türkiye’deki kutuplaşmanın Almanya’ya taşınmasını istemiyorum’ sözleriyle gerekçelendirdi..

Oturup düşünelim.. Demek ki; Batı’dan böyle görünüyoruz..

Demek ki; Kırşehir’deki, Nevşehir’deki, Yozgat’taki, Trabzon’daki, Antalya’daki kutuplaşma Berlin’e kadar uzandı..

Berlin’den görünür hali geldi..

Aman dikkat..

Kimse kutuplaşma yok, abartılı diyemez.. Siyasetçiler topa sert girdi.. O sertlik sokağa, iş yerine, kahvehaneye yayıldı.. Evetçiler hayırcılara, hayırcılar evetçilere ters bakıyor..

Hain gözüyle bakıyor…

Gidiş iyiye gidiş değil.. Kutuplaşma derinleşiyor.. Aman dikkat..

Mehmet Tezkan’ın yazısı