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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Tezkan: Toplum AKP-MHP ittifakını konuşacak ama asıl aktörler konuşamayacak

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AKP’lilere de MHP’lilere de ittifak konusunda konuşma yasağı geldi..

Bu mesele haber kanallarında gündeme gelirse ne olacak merak ediyorum..

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Açık oturumda iktidar partisinin vekili varsa konuşacak mı konuşmayacak mı?

Tartışma programında AKP yanlısı yazar/çizer varsa fikrini söyleyecek mi söylemeyecek mi?

Yasağa uyacak mı, uymayacak mı?

Yasağı delecekler mi, pardon deyip sessiz mi kalacaklar..

Konuşurlarsa limon sıkmış olacaklar mı, olmayacaklar mı?

2017 yılının son günündeyiz.. 2018’deki önemli konularından biri de bu..

Toplum AKP-MHP ittifakını konuşacak..

Ama ittifakın asıl aktörleri..

AKP’liler de MHP’liler de konuşamayacak..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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