Mehmet Tezkan: Tarihi yarım adanın siluetini beş paralık ettiler

Osmanlı deyince bazı kesimler için akan sular duruyor..

Osmanlı hayranlıklarını her fırsatta ifade ediyorlar..

Ama Osmanlı’ya sahip çıkıyorlar mı?

Yoo.. Örnek İstanbul..

Tarihi yarım adanın siluetini beş paralık ettiler.. Nerden bakarsan bak hal feci..

Zeytinburnu’na gökdelen diktiler; Sultanahmet minareleri arasından devasa kuleler görünüyor.. Haliç’e acayip, zevksiz, biçimsiz metro köprüsü yaptılar.. Tarihi yarımada sessizce ağladı..

Şimdi de Kabataş’a martı şeklinde liman yapıyorlar.. Prof. İlber Ortaylı isyan ediyor; tarihi adanın silueti bir kez daha yok oluyor..

Hem seviyorlar..

Hem toz kondurmuyorlar..

Hem göklere çıkıyorlar

Ama..

Hem de katlediyorlar demem bundan..

Mehmet Tezkan’ın yazısı