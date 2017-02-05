Mehmet Tezkan: Sizce evet mi riskli, hayır mı?

Sandıktan evet çıkarsa..

Bir süre sonra (mesela bir yıl, iki yıl sonra) evet diyenlerin haklı olduğu anlaşılırsa.. Yani Türkiye iddia edildiği hale gelirse..

Yani..

Demokrasi daha da kök salarsa.. Terör biterse.. Milli gelir artarsa.. Bağımsız bir yargıya kavuşursak.. Yasama yürütmenin karşısında güçlenirse..

Sadece evetçiler kazanmaz, hayırcılar da kazanır..

Sandıktan evet çıkarsa..

Bir süre sonra evet diyenlerin beklediği Türkiye olmazsa.. Tam tersi olursa.. Türkiye otoriterleşirse, özgürlükler kısıtlanırsa, ekonomi rayından çıkarsa, terör bitmezse..

Kısaca evet diyenler yanılmışsa..

Sadece hayırcılar kaybetmez, evetçiler de kaybeder..

Sandıktan hayır çıkarsa..

Hayırcılar kazanır ama evet diyenler de kaybetmez..

Çünkü hayat değişmeyecek..

İktidar aynı iktidar, Cumhurbaşkanı aynı Cumhurbaşkanı, Başbakan aynı Başbakan olacak..

Bugün olduğu gibi..

O gün de ülkeyi yönetecekler.. Köprü yapmaya, yol yapmaya, şehir hastaneleri kurmaya, havaalanı yapmaya devam edecekler..

Terörle mücadele etmeye devem edecekler..

Sizce evet mi riskli, hayır mı?

Mehmet Tezkan’ın yazısı