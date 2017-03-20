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Mehmet Tezkan: Sıra FETÖ’nün siyasi ayağına gelince işler çok karışacak çok

 

İddia şu; Fethullahçılar 17/25 Aralık’ta Erdoğan’ı koltuğundan indirecekler, yerine Bülent Arınç’ı başbakan yapacaklardı..

Bu iddiayı televizyonda dillendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek..

O kim? Arınç’ın, Ankara’yı parsel parsel Cemaate sattı sözleriyle suçladığı kişi..

Gökçek, Arınç’ın başbakan yapılacağını nerden biliyor? Hüseyin Gülerce söylemiş..

O kim?

Bir dönem Gülen’e en yakın isimlerden biriydi.. Yazarlar Vakfı’ndaydı.. Zaman gazetesinde yazıyordu..

Gülerce bu bilgiye nasıl ulaşmış..

2013 yılının ekim ayında (17/25’ten önce) buluştuğu Harun Tokat söylemiş..

Harun Tokat kim? Cemaatin İsrail imamıymış..

Harun Tokat açıklama yapmış; yalanlamış..

Gülerce’yi suçlamış..

Sıra FETÖ’nün siyasi ayağına gelince işler çok karışacak çok..

Sular kolay kolay durulmayacak..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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