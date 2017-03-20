Mehmet Tezkan: Sıra FETÖ’nün siyasi ayağına gelince işler çok karışacak çok

İddia şu; Fethullahçılar 17/25 Aralık’ta Erdoğan’ı koltuğundan indirecekler, yerine Bülent Arınç’ı başbakan yapacaklardı..
Bu iddiayı televizyonda dillendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek..
O kim? Arınç’ın, Ankara’yı parsel parsel Cemaate sattı sözleriyle suçladığı kişi..
Gökçek, Arınç’ın başbakan yapılacağını nerden biliyor? Hüseyin Gülerce söylemiş..
O kim?
Bir dönem Gülen’e en yakın isimlerden biriydi.. Yazarlar Vakfı’ndaydı.. Zaman gazetesinde yazıyordu..
Gülerce bu bilgiye nasıl ulaşmış..
2013 yılının ekim ayında (17/25’ten önce) buluştuğu Harun Tokat söylemiş..
Harun Tokat kim? Cemaatin İsrail imamıymış..
Harun Tokat açıklama yapmış; yalanlamış..
Gülerce’yi suçlamış..
Sıra FETÖ’nün siyasi ayağına gelince işler çok karışacak çok..
Sular kolay kolay durulmayacak..