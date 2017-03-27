Mehmet Tezkan: Savcılar (nedense!) iddianame yazmıyor

İnsanlar yıllarca neyle suçlandıklarını öğrenemediler..

O dönem bitti mi?

Maalesef hayır..

Mesela, hapisteki gazeteci arkadaşlarımız, neyle suçlandıklarını bilmiyor..

Biz de bilmiyoruz..

Öğrenmemizin tek yolu var.. İddianamenin yazılması..

Savcılar nedense (!) yazmıyor..

Biliyorum.. Hapisteki gazeteci arkadaşlarımın da tek istediği bu.. İddianamenin bir an önce yazılması..

Cumhuriyet’teki arkadaşların.. Murat’ın da, Kadri’nin de, Akın’ın da, Güray’ın da, Turhan’ın da, Musa’nın da, Bülent’in de, Mustafa Kemal’in de, Önder’in de, Ahmet Şık’ın da..

Tek istedikleri bu..

İddianamenin yazılması..

Mehmet Tezkan’ın yazısı