Mehmet Tezkan: Rejimle iki de bir oynanmaz

Mesele, Türkiye’nin nasıl yönetileceği..

Mesele, çocuklarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağımız..

Bu anayasa değişikliği diğerlerinden çok farklı.. Bu referandum 2010 referandumuna benzemiyor..

Biz bu referandumla 2040 yılında, 2050 yılındaki yönetim biçimini de belirleyeceğiz..

Ya başkanlık sistemini seçeceğiz..

Ya da parlamenter sistemde kalacağız..

Durumun özeti bu..

2035 yılında, 2040 yılında siyaset dünyasında kimlerin olacağını.. Kimlerin seçim yarışına gireceğini biliyor muyuz?

Hayır..

Ama 16 Nisan’da büyük ihtimalle 2035 yılında Türkiye’nin nasıl yönetileceğini belirleyeceğiz..

Büyük ihtimalle dedim çünkü anayasalar zırt pırt değiştirilmez..

Rejimle iki de bir oynanmaz..

Olmadı hadi bir de şunu deneyelim denmez..

Mehmet Tezkan’ın yazısı