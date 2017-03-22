Mehmet Tezkan: ‘Parlamenter sistem’ Türkçe değil diye mi kaldırılması isteniyor?

Okur soruyor; Bahçeli’nin mitingini merakla bekliyorum diye yazmıştın, ne diyorsun? Konuşmasını dinledin herhalde, yorumun ne?

Devlet Bey’den yeni şeyler öğrendim.. Referandumu Avrupa’ya kapak olsun diye yapıyormuşuz!.. Evet oyu verirsek Avrupa’ya kapak olacakmış..

Nasıl olacakmış? Bilmiyorum.. Avrupa’dan ithalat yapmaktan vazgeçerek mi? Avrupa’dan turist kabul etmeyerek mi? Ticaret hacmini sıfıra indirerek mi? Devlet Bey’e göre, bu referandum Avrupa’ya kapak referandumu olacak..

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Devlet Bey ayrıca demiş ki; ‘Bizde diktatör olmaz, çünkü bir defa diktatör Türkçe değil’ demiş.. Farklı bir yorum getirmiş..

Başka pencereden bakmış.. Bize de aynı pencereden bakarak sormak farz oldu.. ‘Parlamenter sistem’ Türkçe değil diye mi kaldırılması isteniyor?

Mehmet Tezkan’ın yazısı