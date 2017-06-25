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Mehmet Tezkan: Osmanlı Osmanlı diye konuşanlar, miraslarına sahip çıkmıyor


 

Aklı evvel belediyeci camiyi beş, on metre geriye çekmeye kalkıyor..

Kalkışıyor ama Mimar Sinan’ın 537 yıl önce yaptığı hesap kitabı alt üst edeceğinin farkında değil..

Allah’tan bu ülkenin aydınları direndi de.. Allah’tan belediye hatasından döndü de proje durduruldu..

İnanın caminin önüne kazıklı yol yapsalardı.. Mimar Sinan mezarında aya kalkardı..

Şemsi Paşa mezarında ters dönerdi..

İşin acı tarafı şu.. Osmanlı Osmanlı diye konuşanların.. Osmanlı’nın yaptıklarının yere göğe sığdıramayanların..

Miraslarına sahip çıkmamaları.. Bazen ranta kurban etmeleri..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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