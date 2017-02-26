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Yaramazlara biraz batar!

   
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Mehmet Tezkan: Osmangazi Köprüsü için de aynısı söylendi, Hazine’nin cebinden takır takır para çıkıyor

Çanakkale’ye de köprü yapmaya niyetlendik.. 10 milyar 300 milyon liraya mal olacak..
Peki, rantabl mı?

Değil.. İhtiyaçtan yapılmıyor; büyümeye katkı yapsın, istihdam sağlasın diye yapılıyor..
Devletin cebinden beş kuruş çıkmayacak diyorlar..
Çıkacak..

Otoyollar dahil, geçiş kaç para olacak?
Kaç yıl kaç araç geçişi garanti ediliyor?
Osmangazi Köprüsü için de aynısı söylenmişti.. Hazine’nin cebinden takır takır para çıkıyor..

Diyorum ki..
Kullansak da kullanmasak da madem bedelini ödüyoruz..

İndirin geçiş ücretini, hiç olmazsa kullanalım..
Sürümden kazanın.. Para toplayın..
Hazine’ye binen yükü azaltın..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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