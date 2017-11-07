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Yaramazlara biraz batar!

   
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Mehmet Tezkan: Önümüzdeki yaz büyük kaos yaşanacak

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Sadece YÖK değil, liselere giriş sınavını kaldırmış gibi yapan Milli Eğitim Bakanlığı da çuvalladı..

Fiyakalı isim bulmuşlar; tercihe bağlı serbest kayıt sistemi..

Vay, vay, vay..

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Neden değiştiğini anlayan yok.. Bakan bile anlayamamış!.

Olacağı söyleyeyim.. Önümüzdeki yaz büyük kaos yaşanacak..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

 


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