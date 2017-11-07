Mehmet Tezkan: Önümüzdeki yaz büyük kaos yaşanacak

Fiyakalı isim bulmuşlar; tercihe bağlı serbest kayıt sistemi..
Vay, vay, vay..
Neden değiştiğini anlayan yok.. Bakan bile anlayamamış!.
Olacağı söyleyeyim.. Önümüzdeki yaz büyük kaos yaşanacak..
Yaramazlara biraz batar!
Fiyakalı isim bulmuşlar; tercihe bağlı serbest kayıt sistemi..
Vay, vay, vay..
Neden değiştiğini anlayan yok.. Bakan bile anlayamamış!.
Olacağı söyleyeyim.. Önümüzdeki yaz büyük kaos yaşanacak..
Türkiye’deki Suriyelilere hizmet vermek amacıyla Suriyeli 100 imam istihdam edilecek.
Suudi Arabistan’ın gözde prenslerinden Abdülaziz bin Fahd, kendisini tutuklamak için gelen polislere direnince öldürüldü. Abdülaziz, Türk Telekom’un yüzde 55’inin sahibi ‘Saudi Oger’in büyük hissedarlarından biriydi.
Başbakanlık resmi Twitter hesabının takip ettiği dört kullanıcı arasında, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro da bulunuyor.
ABD’nin Ankara büyükelçiliği, Türk hükümetinin Amerikan vatandaşlarına yönelik tutuklama ya da gözaltı işlemlerinden önce önceden bilgi vermeyi taahhüt ettiğini duyurdu.
Sayıştay, hükümetin KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) dağıttığı 50 bin liralık sıfır faizli işletme kredilerinin yüzde 65’inin hatalı olduğunu tespit etti.