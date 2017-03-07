Mehmet Tezkan: O generaller Fethullahçı oldukları bilindiği halde mi terfi ettirildi?

İddianamede denilmiş ki..
2013 YAŞ toplantısında terfi eden generallerden bir ikisi hariç tümü Fethullahçıydı. Tümü darbe girişimine katıldı.
Soru şu: O generaller Fethullahçı oldukları bilindiği halde mi terfi ettirildi?
O generaller Fethullahçı olduklarını gizledikleri için mi terfi ettiler?
İddianamede denilmiş ki..
2014 ve 2015‘te albaylıktan generalliğe yükselenlerin yüzde 80’i darbe girişimine katıldı..
Soru şu: O albaylar Fethullahçı oldukları bilindiği halde general mi yapıldı?
O albaylar Fethullahçı olduklarını herkesten gizlediği için mi general oldular?