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Mehmet Tezkan: O generaller Fethullahçı oldukları bilindiği halde mi terfi ettirildi?

 

İddianamede denilmiş ki..

2013 YAŞ toplantısında terfi eden generallerden bir ikisi hariç tümü Fethullahçıydı. Tümü darbe girişimine katıldı.

Soru şu: O generaller Fethullahçı oldukları bilindiği halde mi terfi ettirildi?

O generaller Fethullahçı olduklarını gizledikleri için mi terfi ettiler?

İddianamede denilmiş ki..

2014 ve 2015‘te albaylıktan generalliğe yükselenlerin yüzde 80’i darbe girişimine katıldı..

Soru şu: O albaylar Fethullahçı oldukları bilindiği halde general mi yapıldı?

O albaylar Fethullahçı olduklarını herkesten gizlediği için mi general oldular?

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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