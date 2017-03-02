Mehmet Tezkan: O gece yaşadığımız darbe teşebbüsünden çok iç savaş provasıydı

15 Temmuz davaları başladı..
İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Muğla’da darbeci askerler hâkim karşısına çıktı..
İfade vermeye başladılar..
O geceyi anlatıyorlar..
Gerçi ana dava Genelkurmay cephesinde yaşananlara ilişkin iddianame daha çıkmadı ama fotoğraf yavaş yavaş netleşiyor..
Bence o gece yaşadığımız darbe teşebbüsünden çok iç savaş provasıydı..
İlk günden beri bu fikri savunuyorum..
Çünkü..
Gecenin onunda, trafik vızır vızır akarken Boğaz Köprüsü’nü keserek, Atatürk Havalimanı’nın önüne tank yollayarak, belediye binasını basarak, Meclis’e bomba atarak darbe olmazdı..
Gece yarısı bile olmamış..
Herkes ayakta..
Mantıksızdı..