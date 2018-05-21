Mehmet Tezkan: Milletvekillerine soruyorum… Vicdanınız rahat mı?

Olacakları sıralayalım..
BİR: Başkanlık rejimine KHK’larla geçeceğiz.. Dünya siyaset tarihinde bir ilke imza atacağız.. (rejim gibi bu da Türk usulü olacak )
İKİ: Yürütme kendini yasama organı yerine koyup yetki alanını kendi belirleyecek…
ÜÇ: Yeni rejimin yasaları tartışılmayacak, konuşulmayacak..
DÖRT: Çoğumuzun haberi bile olmayacak..
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Milletvekillerine soruyorum.. TBMM’ye soruyorum..
Vicdanınız rahat mı?
Yeni rejimin yasalarını yapmak sizin göreviniz değil miydi?
Yeni rejimin yasalarını KHK’yla yapmak Türkiye’ye yakıştı mı?
Demokrasiyle bağdaştı mı?