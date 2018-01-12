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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Tezkan: MHP ittifaka mahkum oldu

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BİR: Bahçeli’nin ‘başkanlık modeli’ önermesiyle iktidarın ortağı oldu.. MHP o günden beri iktidar partisiymiş gibi davranıyor.. Fethullahçılardan boşalan kadrolara MHP’ye yakın kişiler yerleştirildi.. Yargıda, güvenlikte, bürokraside..

İKİ: Bahçeli, devlet yönetimindeki ortaklığı siyasi alana taşıyarak taçlandırmak istedi.. İttifak arayışının sebebi bu..

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ÜÇ: Ama bir siyasi partinin iktidar olmaktan vazgeçmesi, bir siyasal partinin ülkeyi yönetmeye talip olmaması anlaşılır bir durum değil.. Siyaset bilimiyle çelişkili.. Siyasal partilerin varlık nedenine aykırı..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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