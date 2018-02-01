Mehmet Tezkan: Kılıçdaroğlu adaylığını açıklasın!

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Zaman zaman bahsederim. Maçka Teknik Lisesi Elektronik Bölümü mezunuyum.

Dün sordum; ne yazayım?

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Yanıt geldi: Kılıçdaroğlu adaylığını açıklasın diye yaz..

Hoppala!. Cumartesi kongre var, zaten aday..

Yok dediler: Cumhurbaşkanı adaylığını açıklasın.

Daha seçime çok var, erken değil mi dedim..

Yine hayır dediler: Erken değil. AKP/MHP ittifakının adayı belli. Rakibi belli değil. Rakibi de er meydanına çıksın ki siyasi polemikleri, siyasi kapışmaları bu gözle izleyelim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a sık sık televizyonda çık karşıma diye sesleniyor.

Maçkalı mühendisler diyor ki: Bu iş hesap kitap işi. CHP delegesi belki cumhurbaşkanı adayı olmayacak kişiyi genel başkanı seçmeyecek. Kılıçdaroğlu oylamaya geçilmeden önce adaylığını açıklamalı. Mesela kongre konuşmasını yaparken.

Yani cumartesi günü..

Bakalım.. Kılıçdaroğlu varım diyecek mi, yoksa yine zamana mı yayacak?

Mehmet Tezkan’ın yazısı