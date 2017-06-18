Mehmet Tezkan: Karşı yürüyüş yapacakların sloganı ne olacak?

Hal böyle olunca, iktidara yakın yazarlar karşı çıkmanın yollarını aradılar.. Bir hayli zorlandılar, bir hayli ter döktüler..

Karşı çıkmak için buldukları gerekçe şuydu; ‘Ya bu yürüyüşe karşı milliyetçi-muhafazakâr yürüyüş başlarsa!. Ya bu iki grup karşı karşıya gelirse!’

Tamam da sormak lazım.. Karşı yürüyüş yapacakların sloganı ne olacak? Adalet istemiyoruz mu? Adalete karşıyız mı?

Şu da var.. Adaletin muhafazakârı, milliyetçisi, solcusu, sosyalisti yok ki; tartışalım.. Adalet üzerinden bölünelim, ayrışalım..

Adalet adalettir.. Dini, dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun, herkes için anlamı birdir, tektir..

Şu da var; yürümek suç değil.. Protesto amaçlı yürümek anayasal hak.. Haksızlığa boyun eğmemek vatandaşlık görevi..

Mehmet Tezkan’ın yazısı