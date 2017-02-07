Mehmet Tezkan: Kandil’den henüz açıklama gelmedi, biz de evet diyoruz derlerse ne olacak?

Diyelim ki; sandıktan yüzde 51 evet çıktı, yüzde 49 hayır..

FETÖ’nün de, PKK’nın da ayranı kabarmaz mı?

Bir sorum daha var..

Kandil’den henüz açıklama gelmedi.. Biz de evet diyoruz derlerse ne olacak?

İktidar partisi evet demekten vaz mı geçecek?

Bir de şu var..

PKK üniter yapıyı yıkmak için 40 yıldır uğraşmıyor mu?

Evet dese ne olur, hayır dese ne olur?

Onun derdi başka..

FETÖ ülkeyi işgal etmek, kendi düzenini kurmak için 15 Temmuz’da darbeye kalkışmadı mı?

Evet dese ne olur, hayır dese ne olur?

Onların bu ülke için söyleyecek sözleri olamaz..

Mehmet Tezkan’ın yazısı