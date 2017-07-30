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Mehmet Tezkan: İstanbul’un makyajı güzel, gerisi rezalet!

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İstanbul’da yaşayanlara soruyorum; dikkatinizi çekti mi?

Ne diyeceksiniz?

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Makyaj..

Yolların kenarlarını süslüyorlar ya..

İşte o..

İstanbul’da yaşamayanlara anlatayım..

Otoyolların kenarları, ana yolların arasındaki refüjler önce yeşerdi, sonra rengârenk çiçeklerle kaplandı..

Kanaviçe gibi işlendi.. Yetmedi.. Yolun kenarındaki duvarlar bile yapıştırma çiçeklerle süslendi..

Tablo gibi işlendi.. Veya işlenmeye çalışıldı..

Kötü mü?

Değil..

İstanbul’a gir, otoyollardan ilerle; ne güzel, yemyeşil kent dersin..

Yolların kenarları böyleyse; arkası kim bilir nasıldır!.

Sorun da burada..

Sadece yolların kenarları ve refüjler öyle.. Bir adım arkaya geç beton.. İstanbul’un her yeri beton..

İstanbul’un makyajı güzel, gerisi rezalet!..

25 yıldır yeni park yapılmadı.. En küçük araziye gökdelen dikildi.. Biraz büyüğüne AVM yerleştirildi.. Az kalsın Taksim’in göbeğine bile kışla görünümlü alışveriş merkezi yapılacaktı..

Gerisini düşünün artık..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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