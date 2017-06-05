Mehmet Tezkan: İnsanları bu güzellikten mahrum etmek günah mıdır, değil midir?

Televizyondaki hocalara benim de bir sorum var..

Yanıt verirler mi bilmiyorum..

Şöyle ki..

Allah bu dünyayı bizler için özene bezene yarattı.. Doğayı korumamız, doğadan yararlanmamız gerekir..

Bir sahil şeridi düşünün.. Ağaçlık, yeşillik alan denizle kucaklaşıyor.. Bir gün birileri geliyor.. O yeşili tahrip ederek duvar gibi binalar dikiyor..

20-30 katlı.. Kimi beton kimi cam.. Oteller, rezidanslar.. Sıra sıra.. Denize sıfır..

İnsanların denizle olan temasını kesiyor..

Allah’ın yarattığı o güzellik yok olup gidiyor..

Sorum şu; insanları bu güzellikten mahrum etmek günah mıdır, değil midir?

Örnek ver derseniz.. Çok!.

Mehmet Tezkan’ın yazısı