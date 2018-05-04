Mehmet Tezkan: İnsanlar fikirlerini söylemeye çekiniyor

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Fakat insanlar fikirlerini söylemeye çekiniyor.. Kimi oy vereceğini açıklamıyor..

Hiçbir seçimde görülmemiş sessizlik hakim..

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2002’de de belirsizlik vardı.. 2001 krizi sonrası koalisyonun baraj altında kalacağı belliydi ama ne bileyim DYP’nin de aynı akıbete uğrayacağı tahmin edilmiyordu..

2002’den sonra 4 seçim yaptık.. (2007, 2011, 2015 Haziran, 2015 Kasım)

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Anket yapanların çoğu 2007 ve 2011 seçimlerinde kimin kazanacağını bildi.. AKP’nin yüzde kaç oy alacağına kadar..

2015 Haziran seçimlerinde çoğu yanıldı..

2015 Kasım seçimleri herkesi şaşırttı.. Yüzde 49.5’le yeniden tek başına iktidar olan AKP’yi bile..

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Bu seçim kamuoyu yoklaması yapanlar için kolay geçmeyecek.. Şimdiden birbiriyle çelişen rakamlar havada uçuşuyor..

Seçmen sır vermiyor..

Mehmet Tezkan’ın yazısı