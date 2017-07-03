Mehmet Tezkan: İktidarcı yazarlar kendilerini yırtsa para etmiyor

Neymiş?
Adalet Yürüyüşü’nü; PKK, FETÖ, DHKP-C destekliyormuş..
Daha iyi ya..
Keşke destekleseler..
Keşke ‘adalet’ şemsiyesine sığınsalar..
Keşke bir kilometrelik Türk bayrağının altına girseler..
Keşke düşmanlığı bırakıp, kardeşliği seçseler..
Keşke, keşke, keşke..
İktidarcı yazarların yaptığı eski numara..
Referandum öncesinde de yaptılar; tutmadı..
Hayır diyen PKK’yla, FETÖ’yle, DHKP-C’yle aynı saftadır dediler..
Hayır demekle terörist olmayı eşitlediler..
23 milyon 777 bin kişi hayır dedi..
Türkiye’nin büyük illeri; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana hayır dedi.. Türkiye’nin denize bakan illeri; Muğla, Çanakkale, Aydın hayırda buluştu.. Türkiye’nin Avrupa yakasında olan illeri; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ terörist damgasını iplemedi..
Adalet yürüyüşüne katılanlar da iplemiyor..
İktidarcı yazarlar kendilerini yırtsa para etmiyor..
Attıkları çamur, kitleleri durdurmuyor, korkutmuyor..
Adalet diyenler İstanbul’a geliyor..
Pirüpak..