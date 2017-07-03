Mehmet Tezkan: İktidarcı yazarlar kendilerini yırtsa para etmiyor

IŞİD’in bir propaganda videosunda yakıldığı görüntüleri yayımlanan er Serter Taş’ın babası “Perişan haldeyiz. Bırakın desteği, kimse bilgi vermiyor, sabredin diyorlar. Savunma Bakanlığı’ndan randevu istedik ama oyalıyorlar” diye konuştu.