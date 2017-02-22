Mehmet Tezkan: İktidar partisi Bahçeli’nin hatırına Avrupa’ya sırtını dönecek mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın dünkü grup toplantısında ülkücülerle özdeşleşmiş ‘Bozkurt’ işaretini yapmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, kim ne yaparsa yapsın referandumda ‘Hayır’ın kazanacağını savundu. Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre partisinin yürüteceği kampanyanın ayrıntılarını anlatan Kılıçdaroğlu, referandumda ‘Evet’ diyen AKP ve MHP olmak üzere iki kesim bulunmasına rağmen, ‘Hayır’ cephesinin hayli geniş bir […]