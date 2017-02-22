Mehmet Tezkan: İktidar partisi Bahçeli’nin hatırına Avrupa’ya sırtını dönecek mi?

MHP, iktidar partisi Meclis’e getirirse destek vereceğini açıkladı..
İş ciddileşti..
Bu ne demek? Avrupa Konseyi’nden atılmak demek.. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden ayrılmak demek.. AİHM’nin yolu kapanır demek.. Avrupa Birliği’ni unut demek..
Bahçeli dün idamı hatırlattı.. İktidar partisini zamana oynamakla suçladı, idam cezasının getirilmesini istedi.. Duyunca, ‘Devlet Bey Avrupa’dan atılmamızı istiyor herhalde’ dedim..
Bakalım iktidar partisi Bahçeli’nin hatırına Avrupa’ya sırtını dönecek mi?