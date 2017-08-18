Mehmet Tezkan: İktidar hesabını yaptı, idam ve faize el sürmeme kararı aldı

İktidarın dilinden düşürmediği iki konu bu..
İdam ve yüksek faiz..
Dilinden düşürmüyor ama adım da atmıyor..
Mesela idam.. Bir yıldır idamı getireceklerini söylüyorlar.. Daha doğrusu, Cumhurbaşkanı söylüyor; ‘Önüme gelirse imzalarım’ diyor..
Başbakan’dan ses çıkmıyor..
…İktidar faizin yüksekliğinden de şikâyetçi.. Sık sık bankaları suçluyor.. Ama o kadar!. Herkes biliyor ki faiz in deyince inmiyor..
Bence iktidar getirisi/götürüsü hesabını yaptı.. Siyaseten kullanma ama ikisine de el sürmeme kararı aldı..