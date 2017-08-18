Mehmet Tezkan: İktidar hesabını yaptı, idam ve faize el sürmeme kararı aldı

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İktidarın dilinden düşürmediği iki konu bu..

İdam ve yüksek faiz..

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Dilinden düşürmüyor ama adım da atmıyor..

Mesela idam.. Bir yıldır idamı getireceklerini söylüyorlar.. Daha doğrusu, Cumhurbaşkanı söylüyor; ‘Önüme gelirse imzalarım’ diyor..

Başbakan’dan ses çıkmıyor..

…İktidar faizin yüksekliğinden de şikâyetçi.. Sık sık bankaları suçluyor.. Ama o kadar!. Herkes biliyor ki faiz in deyince inmiyor..

Bence iktidar getirisi/götürüsü hesabını yaptı.. Siyaseten kullanma ama ikisine de el sürmeme kararı aldı..

Mehmet Tezkan’ın yazısı