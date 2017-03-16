Mehmet Tezkan: Hollanda krizi çok faydalı oldu; yakında Nevruz, 1 Mayıs ve Gezi’nin yıldönümü var

Önümüzde önemli günler var.. Nevruz var, 1 Mayıs var, Gezi Parkı protestolarının yıldönümü var,

Gazi protestolarında öldürülenleri; Belkin Elvan’ları, Ali İhsan Korkmaz’ları, Ethem Sarısülük’leri ve diğerlerini anma günleri var..

Var oğlu var..

Herhalde bizim polis Hollanda polisi gibi davranmayacaktır..

Hollanda polisi gibi TOMA’larla gelmeyecektir..

Haa.. Bir de Hollanda polisi şu ayıbı yapmış..

Şiddetle kınadık..

Hollanda polisi, gösteriye katılanların bir kısmını saatler sonra evlerine giderek gözaltına almış..

Kınadığımıza göre, demek ki polisimiz artık gösteriye katılanlara evden toplayarak ceza verme yöntemine başvurmayacak..

Hollanda krizi çok faydalı oldu; çok..

Mehmet Tezkan’ın yazısı