Mehmet Tezkan: Hani Akşener Fethullahçıydı?!.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in sınırda bir araya gelerek, 2007’den bu yana bir ilke imza attı. Kore Savaşı’nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim, ziyaretçi defterine “Yeni bir tarih başlıyor” diye yazdı.