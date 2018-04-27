Mehmet Tezkan: Hani Akşener Fethullahçıydı?!.

Siyaset kulislerine Akşener’in FETÖ’cü olduğu.. İYİ Parti’nin Pensilvanya projesi olduğu bombası atıldı..
Önünü kesmek adına, klasik yönteme başvuruldu..
***
Cumhur ittifakı (AKP/MHP) baskın seçime gidince.. Saadet Partisi 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün çatı adaylığını gündeme getirdi.. CHP/İYİ Parti/Saadet’in ortak adayı olması bir dizi görüşme yaptı..
Aynı çevreler bu kez Gül’ün çatı adaylığının Pensilvanya’nın projesi olduğunu ileri sürdüler.. Gül için Fethullahçı iması yaptılar..
***
Gelelim zurnanın zırt dediği yere..
Pensilvanya’nın projesi olduğunu söyledikleri Gül’ün adaylığı niye gerçekleşmedi biliyor musunuz?.
Yine bir dönem Pensilvanya’nın projesi dedikleri Akşener yüzünden..
Hani Akşener Fethullahçıydı?!.