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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Tezkan: Hani Akşener Fethullahçıydı?!.

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Siyaset kulislerine Akşener’in FETÖ’cü olduğu.. İYİ Parti’nin Pensilvanya projesi olduğu bombası atıldı..

Önünü kesmek adına, klasik yönteme başvuruldu..

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Cumhur ittifakı (AKP/MHP) baskın seçime gidince.. Saadet Partisi 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün çatı adaylığını gündeme getirdi.. CHP/İYİ Parti/Saadet’in ortak adayı olması bir dizi görüşme yaptı..

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Aynı çevreler bu kez Gül’ün çatı adaylığının Pensilvanya’nın projesi olduğunu ileri sürdüler.. Gül için Fethullahçı iması yaptılar..

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Gelelim zurnanın zırt dediği yere..

Pensilvanya’nın projesi olduğunu söyledikleri Gül’ün adaylığı niye gerçekleşmedi biliyor musunuz?.

Yine bir dönem Pensilvanya’nın projesi dedikleri Akşener yüzünden..

Hani Akşener Fethullahçıydı?!.

Mehmet Tezkan’ın yazısı 

 


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