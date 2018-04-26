Mehmet Tezkan: Gül dosyası bir daha açılmamak üzere kapandı

Abdullah Gül’ün adaylığı gündeme gelince siyaset kulisleri çalkalandı..
Cumhur ittifakına da..
CHP’ye de 7.7 büyüklüğünde deprem etkisi yaptı..
Sonuç; 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra Gül dosyası (bir daha açılmamak üzere) kapandı..
Yaramazlara biraz batar!
Abdullah Gül’ün adaylığı gündeme gelince siyaset kulisleri çalkalandı..
Cumhur ittifakına da..
CHP’ye de 7.7 büyüklüğünde deprem etkisi yaptı..
Sonuç; 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra Gül dosyası (bir daha açılmamak üzere) kapandı..
AKP’li yetkililerin, Anayasa’nın 101’inci maddesindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuyla ilgili düzenlemeyi, muhalefet blokunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında kullanabileceği bir tuzak olarak değerlendirdiği belirtildi.
Türkiye’deki cihatçıların ‘akıl hocası’ olarak bilinen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk hakkında 32 yıl altı aya kadar hapis cezası talep edildi.
Gazeteciliğin yargılandığı Cumhuriyet davasında karar bugün açıklandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye’nin adalet alanında daha iyiye gittiğini’ söyledi.
Bir yandan partisinin cumhurbaşkanı adayı olması için 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ikna etmeye çalışan Saadet Partisi Genel Bakanı Temel Karamollaoğlu, diğer yandan kendi tabanında temayül yoklaması yaptırıyor.