Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Tezkan: Gül dosyası bir daha açılmamak üzere kapandı

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Abdullah Gül’ün adaylığı gündeme gelince siyaset kulisleri çalkalandı..

Cumhur ittifakına da..

Reklam

CHP’ye de 7.7 büyüklüğünde deprem etkisi yaptı..

Sonuç; 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra Gül dosyası (bir daha açılmamak üzere) kapandı..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

 

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...