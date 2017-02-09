Mehmet Tezkan: Görülen o ki; yeni yapıda TBMM’nin yerini meşveret meclisi alacak

Anayasa değişikliği kabul edilirse 2019 seçimlerinden sonra TBMM’nin işlevi değişecek.. Meclis’in içinden hükümet çıkmayacağı için.. Bakanlar dışarıdan atanacağı için.. Bakanların Meclis’le ilgisi kalmayacak..

Vekiller ne yapacak? CHP Lideri’ne göre, boş boş oturacak..

Yasa yapmayacak mı? Yürütme isterse.. İhtiyaç duyarsa..

Çünkü çoğu iş cumhurbaşkanı kararnamesiyle halledilecek..

Görülen o ki; yeni yapıda TBMM’nin yerini meşveret meclisi alacak.. O ne demek?

İstişare meclisi demek.. Danışma meclisi demek.. Fikir alışverişi toplantısı demek..

Osmanlı’nın sistemi..

Beştepe’de böyle meclis var.. Cumhurbaşkanı bir süre önce açıklamıştı.. Meşveret Meclisi’ndeki danışmanlarımla çalışmalar yapıyorum demişti..

Yeni sistemle o meclis daha önemli..

Daha fonksiyonel..

Daha aktif hale gelecek…

Mehmet Tezkan’ın yazısı