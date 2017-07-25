Mehmet Tezkan: FETÖ’cü zihniyeti de kazımamız lazım

İstanbul’un son yeşil alanlarından Aşiyan Parkı”nda çok sayıda ağacın 800 metrelik Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattı için işaretlenmesi, kentte altyapı çalışmaları uğruna kamulaştırma bedelinden kaçınmak için yeşil alanların feda edildiğini gösterdi.