Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Mehmet Tezkan: FETÖ’cü zihniyeti de kazımamız lazım

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FETÖ’yü bitirdik..

Polisten, askerden, yargıdan, medyadan kazıdık..

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FETÖ’cü zihniyeti de kazımamız lazım..

Cumhuriyet davası o zihniyetin sürdüğüne tipik örnek..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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