Mehmet Tezkan: FETÖ’cü zihniyeti de kazımamız lazım

FETÖ’yü bitirdik..
Polisten, askerden, yargıdan, medyadan kazıdık..
FETÖ’cü zihniyeti de kazımamız lazım..
Cumhuriyet davası o zihniyetin sürdüğüne tipik örnek..
Yaramazlara biraz batar!
FETÖ’yü bitirdik..
Polisten, askerden, yargıdan, medyadan kazıdık..
FETÖ’cü zihniyeti de kazımamız lazım..
Cumhuriyet davası o zihniyetin sürdüğüne tipik örnek..
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesi eğitim almamış çocuklara ‘Yaz Eğitimi Uygulaması’nda 15 Temmuz darbe girişimini anlatacak.
İstanbul’un son yeşil alanlarından Aşiyan Parkı”nda çok sayıda ağacın 800 metrelik Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattı için işaretlenmesi, kentte altyapı çalışmaları uğruna kamulaştırma bedelinden kaçınmak için yeşil alanların feda edildiğini gösterdi.
Britanya’nın saygın gazetelerinden Times, Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada sanıkların ‘buluttan nem kapan bir cumhurbaşkanını incitmek’ten yargılandığını yazdı.
HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP ve HDP’nin bu dönemde birbirlerine eleştirilerini erteleyebileceklerini söyledi.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis’te görüşülen içtüzük teklifini kürsüyü siyah örtüyle kapatarak protesto etti.