Mehmet Tezkan: FETÖ sanıklarının koğuşunda beddua seansı yapılıyormuş

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Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Başkan Yardımcısı Yıldız’ın açıklamalarından anlıyoruz ki..

FETÖ sanıklarının koğuşunda her sabah saat dörtle altı arasında beddua seansı yapılıyormuş. Tabii ki birinci sırada Cumhurbaşkanı..

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Sonra.. Kendilerini hapse atanlar.. Sonra.. Kendilerine karşı olanlar, eleştirenler falan.. Ben de nasibimi almışımdır..

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Beddualarının Allah tarafında yerine getirilmesini diliyorlar.. Kendilerine şunu sormak istiyorum..

Bu halleri.. Tezgâhla.. Kumpasla.. Fırıldak çevirerek..

Hayatlarını karattıkları insanların bedduasının sonucu olmasın..

Mehmet Tezkan’ın yazısı