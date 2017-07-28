Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Mehmet Tezkan: FETÖ sanıklarının koğuşunda beddua seansı yapılıyormuş

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Başkan Yardımcısı Yıldız’ın açıklamalarından anlıyoruz ki..

FETÖ sanıklarının koğuşunda her sabah saat dörtle altı arasında beddua seansı yapılıyormuş. Tabii ki birinci sırada Cumhurbaşkanı..

Reklam

Sonra.. Kendilerini hapse atanlar.. Sonra.. Kendilerine karşı olanlar, eleştirenler falan.. Ben de nasibimi almışımdır..

***

Beddualarının Allah tarafında yerine getirilmesini diliyorlar.. Kendilerine şunu sormak istiyorum..

Bu halleri.. Tezgâhla.. Kumpasla.. Fırıldak çevirerek..

Hayatlarını karattıkları insanların bedduasının sonucu olmasın..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...