Mehmet Tezkan: ‘Evet’i savunanların işi zor

Siyasetçiler meydan meydan, salon salon dolaşıyor.. Kimi anayasa değişikliğinin faydalarını anlatıyor.. Kimi anayasa değişikliğinin zararlarını.. Elimden geldiği kadarıyla takip etmeye çalışıyorum..

‘Hayır’ı savunanların işi kolay.. ‘Evet’i savunanların işi zor.. Niye diyeceksiniz?

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Evet oyu isteyen, rejimin veya sistemin değişmesi gerektiğini nasıl savunacak? Mevcut durumu kötüleyerek..

Hükümetlerin iş yapamaz halde olduğunu anlatarak.. İşte zorluk burada başlıyor.. Çünkü..

Türkiye’nin son 15 yılına, evet oyu kampanyası yapan, rejimin değişmesi gerektiğini söyleyen parti damgasını vurdu.. Nasıl kötüleyecekler?

Mehmet Tezkan’ın yazısı