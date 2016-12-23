Mehmet Tezkan: Esad’ın devrilmesi için mücadele etmekten vazgeçildi demek

Gördük ki ÖSO’ya sadece lojistik destek, topçu desteği, taktiksel destek vermiyoruz.. ÖSO becerememiş, El Bab’ı IŞİD’den temizlemeye komandolarımız soyunmuş!.

Baştan beri söylüyorum.. ÖSO’nun adı var, kendi yok..

El Bab’ı temizleyip ÖSO’ya teslim etsek de bizim askerlerimiz olmadan onlar orada kalamazlar.. Daha fazla riske girmenin anlamı yok..

Çünkü, Suriye’de köprülerin altından çok sular aktı.. Durum değişti..

Bu ne demek?

Esad kalıyor demek..

Ankara Esad’ın kalmasına razı oldu demek.. Esad’ın devrilmesi için mücadele etmekten vazgeçildi demek..

O zaman bir kez daha soruyorum; hal buysa ne işimiz var El Bab’da..

Sınır güvenliğini sağlayalım yeter.. Gerisi artık Esad rejiminin işi..

Mehmet Tezkan’ın yazısı