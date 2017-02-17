Mehmet Tezkan: Esad da seçimle geldi; onu seçen Araplar akılsız mı, doğru adam seçemiyor mu?

İktidar partisinin süper başkanlık denilen sistemi niye istediği açık, net.. Doğal liderleri gördükleri.. Reis dedikleri.. Büyük saygı duydukları, Türkiye’yi çağ atlattığına inandıkları kişinin ülkeyi tek başına yönetmesini istiyorlar..

Onun hakkı görüyorlar..

İlk günden beri yazıyorum, söylüyorum.. İktidar partisinin bu isteği anlaşılır bir durum.. İktidar partisinin penceresinden bakarsanız ‘haklı talep’ de diyebilirsiniz.. Anlaşılmaz olan şu.. Bu taleplerini başka gerekçelerle perdelemeleri..

İzah edeyim..

Diyorlar ki; önemli olan, Türkiye’nin geleceği.. 2071 vizyonu..

İyi de; 2045 yılında bu yetkilerin faşist, ırkçı, dikta heveslisi bir kişinin eline geçmemesinin garantisi var mı?

Diyorlar ki; millet yanlış adam seçebilir deniliyorsa bu millete hakarettir.. Bu millet doğru adamı bulur..

İyi de; Esad da seçimle geldi.. Esad’ı seçen Arap kardeşlerimiz akılsız mı? Araplar doğru adam seçemiyor mu? Onların doğru adam seçme kabiliyetleri yok mu?

Mehmet Tezkan’ın yazısı