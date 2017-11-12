Mehmet Tezkan: Diyanet Atatürk’ü yok saydı, insan kabullenemiyor

Diyanet Atatürk’ü yok saymıştı.. Hutbede her konuya değinen, her konuda hutbe hazırlayan, kimi zaman subliminal mesajlar bile veren Diyanet İşleri, Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü görmezden geldi..

Ruhuna bir Fatiha okumayı çok gördü..

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İnsan üzülüyor.. İnsan kabullenemiyor..

Oysa o Diyanet’in de camilerde görev yapan o imamların da varlık nedeni Cumhuriyet.. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet.. Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet rejiminin ürünü.. İmamlar da bu ülkenin memurları..

Vergilerimizle maaşlarını alıp bize hizmet veriyorlar ama Atatürk’ün adını ağızlarına almıyorlar.. Ülkenin kurucusuna saygı göstermiyorlar..

Çok yazık..

Cuma günü Cumhurbaşkanı’ndan sokaktaki adama kadar herkesin gündemi Atatürk’tü..

Cumhurbaşkanı’ndan ilkokul öğrencisine kadar milyonlar Atatürk’ü andı.

Ülkenin kurucusuna şükranlarını sundu..

Diyanet İşleri Başkanlığı hariç..

İmamlar hariç..

Camilerde Atatürk’ün adı anılmadı..

Yazık çok yazık..

Mehmet Tezkan’ın yazısı