Mehmet Tezkan: Dilerim yine adalet, adalet çığlıkları atmayız!

Bugün önemli bir dava var.. Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak 10 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak..

Neyle suçlanıyorlar? Darbe olacağını bilmekle..

Savcı üçer kez muhabbet hapis istiyor.. Delil ne? Yazıları, TV‘de konuşmalarında subliminal mesaj vermek..

Yani deliller sabit, delillerin karartılması gibi bir durum söz konusu değil.. Yerleri yurtları da belli.. Savunmalarını yaptıktan sonra tahliye edilmeleri gerekir..

Tutuksuz yargılanmaları gerekir.. Bakalım mahkeme ne karar verecek? Tutuklu mu yargılayacak, tutuksuz mu? ‘Adalet’ arandığı şu günlerde, gazetecilik adına ölçü olacak..

Adından Cumhuriyet davası gelecek..

24 Temmuz’da..

O davada da gazetecilik yargının önüne yatırılacak..

Dilerim yine adalet, adalet çığlıkları atmayız!.

Mehmet Tezkan’ın yazısı