Mehmet Tezkan: Devlette liyakat değil, FETÖ’cülük geçerliymiş

Darbe girişimi şu gerçeği ortaya çıkardı..
Devlette liyakat değil, FETÖ’cülük geçerliymiş.. Atamalarda kişinin ‘Fethullahçı’ olup olmadığına bakılıyormuş..
Bürokraside, eğitimde, yargıda, poliste, askerde..
Her yerde..
Özel yetkili hâkim ve savcıların tamamına yakınının FETÖ’cü çıkması tesadüf olamaz herhalde..
Orduda da öyle..
Generallerin yüzde 40’ı FETÖ’cü çıktı.. 7 bin subay ordudan ihraç edildi..
O generaller o görevlere liyakat esasıyla gelmediler..
Fethullahçı oldukları için getirildiler..
Sivil imamlar tarafından seçildiler..