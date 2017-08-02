Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Mehmet Tezkan: Devlette liyakat değil, FETÖ’cülük geçerliymiş

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Darbe girişimi şu gerçeği ortaya çıkardı..

Devlette liyakat değil, FETÖ’cülük geçerliymiş.. Atamalarda kişinin ‘Fethullahçı’ olup olmadığına bakılıyormuş..

Reklam

Bürokraside, eğitimde, yargıda, poliste, askerde..

Her yerde..

Özel yetkili hâkim ve savcıların tamamına yakınının FETÖ’cü çıkması tesadüf olamaz herhalde..

Orduda da öyle..

Generallerin yüzde 40’ı FETÖ’cü çıktı.. 7 bin subay ordudan ihraç edildi..

O generaller o görevlere liyakat esasıyla gelmediler..

Fethullahçı oldukları için getirildiler..

Sivil imamlar tarafından seçildiler..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...