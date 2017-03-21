Mehmet Tezkan: Darbeci zihniyet varsa, ne parlamenter sistem dinler, ne başkanlık sistemi

Başkanlık sistemiyle yönetilen Güney Amerika ülkelerinde askeri darbe oldu.. Afrika ülkelerinde de oldu.. Son örnek Mısır..

Seçimle gelen Mursi bir yıl kaldı, Sisi’nin darbesiyle gitti..

Padişahlık sisteminde de darbe olur!..

Oldu da.. Örneği var..

ll. Abdülhamit askeri darbeyle geldi, askeri darbeyle gitti..

ll. Abdülhamit 1876’da askerlere anayasayı devreye sokacağı sözü verdiği için padişah yapıldı.. V. Murat indirilerek, tahta çıkarıldı..

1909, 31 Mart Vakası denilen ayaklanmada Hareket Ordusu’nun yönetime el koymasıyla tahtan indirildi.. Sürgüne gönderildi..

Mesele sistemle ilgili değil.. Bir ülkede demokrasi kültürü varsa..

Bir ülkede demokrasi kültürü askerlerin zihnine yerleşmişse..

Darbe marbe olmaz..

Askerin kafasından silah zoruyla ülke yönetimine el koymak geçmez..

Orduda darbeci bir yapı..

Darbeci zihniyet varsa..

Ne parlamenter sistem dinler, ne başkanlık sistemi..

Silahını çeker, yönetime el koyar..

Gördük, yaşadık.. Darbenin önüne sadece halk geçer..

Halk, tek yürek olarak direnirse, halkın direneceğine olan inanç askerin zihnine yerleşirse darbeye kalkışan olmaz..

Bana sorarsanız, 15 Temmuz noktayı koydu..

Askeri bir daha çıkmamak üzere kışlasına soktu..

Mehmet Tezkan’ın yazısı