Mehmet Tezkan: Damatların alelacele tahliye edilmesi toplumda derin yaralar açtı

Damatların alelacele tahliye edilmesi toplumda derin yaralar açtı.. Yargıyı yıprattı..

FETÖ soruşturmasının adil olduğu inancını zayıflattı..

Tutuklu kalsalardı, aylarca hapis yatsalardı demiyorum..

Asla..

Verilen karar doğru..

Tahliye kararı veren hakim gerekçesinde diyor ki;

Mevcut delil durumu..

Sabit ikametgah..

Tutuklama ile sağlanacak faydanın adli kontrol tedbiri ile sağlanacağı..

Soru şu..

Bu şartlara uyan kaç yüz tutuklu var.. Kaç bin?.

Neden onlar tahliye edilmiyor da..

Damatlar ediliyor..

Toplumun vicdanını yaralayan bu..

Mehmet Tezkan’ın yazısı