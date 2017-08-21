Mehmet Tezkan: Cumhurbaşkanı’nın bu tavrı yeni değil

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Cumhurbaşkanı’nın bu tavrı yeni değil..

Kendi adına racon kesilmesine sinirleniyor.. Kendi adına şöyle demek istedi, böyle demek istedi diye yorum yapanlara kızıyor..

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Dün kendisini dinlerken 2012’de çok tartışılan bir sözü aklıma geldi.. O zaman Başbakan’dı.. Dindar ve kindar nesil yetiştireceklerini söyledi..

Tartışma çıktı.. Muhafazakar yazarlar hemen devreye girdi.. Öyle demek istemedi, böyle demek istedi.. Necip Fazıl da kindar derken şöyle demişti gibi yorumlar yapıldı..

Erdoğan iki gün sonra televizyon ekranına çıktı..

‘Altını çiziyorum. Modern dindar, dinin, dilinin, ilminin, kininin, kalbinin davacısı olan bir nesil yetiştireceğiz’ dedi..

Muhafazakar yazarlar yutkundu, durdu..

Mehmet Tezkan’ın yazısı