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Mehmet Tezkan: Cumhurbaşkanı seçimi referandumun ikinci turu gibi olacak

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Cumhurbaşkanı, uzak olmayan gelecekte OHAL’in kaldırılacağını söyledi..

Uzak olmayan gelecek?

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Üç ay, altı ay..

Cumhurbaşkanı süre vermedi ama ihtiyaç kalmadığı güne kadar diyerek ucunu açık bıraktı..

Yani.. FETÖ işi bitene kadar..

Yani.. PKK tamamen etkisiz hale getirilene kadar..

Yani.. IŞİD ortadan kaldırılana kadar..

OHAL 2019’a kadar kalır demem bundan.. 2019 yılında üç seçim var.. Yerel seçim var, milletvekili seçimi var, cumhurbaşkanı seçimi var..

Cumhurbaşkanı seçimi referandumun ikinci turu gibi olacak..

Bu seçimler bitmeden OHAL’ın kalkması zor..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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